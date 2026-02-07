Serie B, 23ª giornata: Palermo-Empoli 1-1 al 45'. Fanno tutto gli uomini di Dionisi

È appena terminata la prima frazione di Palermo-Empoli, match delle 17:15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B. Al 'Barbera' siamo sull'1-1 con gli ospiti che passano in vantaggio dopo pochi minuti con Guarino e i rosanero che impattano a metà tempo grazie all'ex di turno Gyasi che propizia l'autorete del portiere azzurro Fulignati. Di seguito il quadro completo del turno:

SERIE B, 23ª GIORNATA

Cesena-Pescara2-0

25' Berti, 77' Francesconi

Carrarese-Südtirol 0-0

Catanzaro-Reggiana 2-0

29' Liberali, 52' D'Alessandro

Frosinone-Venezia 1-2

43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)

Juve Stabia-Padova 3-3

28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)

Mantova-Bari 2-1

14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)

Modena-Sampdoria 1-2

54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic

In corso

Palermo-Empoli 1-1 - Clicca qui per seguire il live del match su TMW!

5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati

Sabato 7 febbraio 2026

Ore 19.30 - Spezia-Virtus Entella

Domenica 8 febbraio 2026

Ore 15.00 - Monza-Avellino