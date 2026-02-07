Serie B, 23ª giornata: Palermo-Empoli 1-1 al 45'. Fanno tutto gli uomini di Dionisi
È appena terminata la prima frazione di Palermo-Empoli, match delle 17:15 valido per la 23ª giornata del campionato di Serie B. Al 'Barbera' siamo sull'1-1 con gli ospiti che passano in vantaggio dopo pochi minuti con Guarino e i rosanero che impattano a metà tempo grazie all'ex di turno Gyasi che propizia l'autorete del portiere azzurro Fulignati. Di seguito il quadro completo del turno:
SERIE B, 23ª GIORNATA
Cesena-Pescara2-0
25' Berti, 77' Francesconi
Carrarese-Südtirol 0-0
Catanzaro-Reggiana 2-0
29' Liberali, 52' D'Alessandro
Frosinone-Venezia 1-2
43' Raimondo (F), 63' aut. Cittadini, 78' Doumbia (V)
Juve Stabia-Padova 3-3
28' rig. Gabrielloni (J), 50' Zeroli (J), 70' Buonaiuto (P), 80' Burnete (J), 86' Capelli (P), 90' Bortolussi (P)
Mantova-Bari 2-1
14' Meroni (M), 16' Odenthal (B), 90+4' Mancuso (M)
Modena-Sampdoria 1-2
54' Brunori (S), 75' Gliozzi (M), 90' Begic
In corso
Palermo-Empoli 1-1
5' Guarino (E), 24' aut. Fulignati
Sabato 7 febbraio 2026
Ore 19.30 - Spezia-Virtus Entella
Domenica 8 febbraio 2026
Ore 15.00 - Monza-Avellino