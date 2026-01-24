Serie B, poche emozioni nel primo tempo: Modena e Palermo a riposo sullo 0-0
Si è concluso il primo tempo di Modena-Palermo. Poche emozioni nel primo tempo, nonostante un dominio territoriale abbastanza netto da parte dei padroni di casa. Le due squadre sono andate a riposo sullo 0-0.
Le formazioni di partenza
MODENA (3-5-2): Chichizola; Tonoli, Nador, Nieling; Zampano, Massolin, Gerli, Santoro, Zanimacchia; Mendes, De Luca. All.: Sottil
PALERMO (3-4-2-1): Joronen; Peda, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Augello; Palumbo, Gomes; Pohjanpalo. All.: Inzaghi.
SERIE B, 21ª GIORNATA
Già giocate
Cesena – Bari 1-2
51' Rao (B), 60' Ciervo (C), 76' Moncini (B)
Frosinone – Reggiana 1-0
58' Kvernadze
Juve Stabia – Virtus Entella 1-0
13' Candellone
Mantova – Venezia 2-5
25' e 74' Adorante (V), 33' Yeboah (V), 40' Marras (M), 59' Doumbia (V), 81' Mensah (M), 90'+3 [aut.] Chrysopoulos (V)
Monza – Pescara 3-0
34' e 49' Hernani, 78' Azzi
Sabato 24 Gennaio 2026
Modena – Palermo 0-0 - (in corso)
Ore 19.30 Spezia – Avellino
Domenica 25 Gennaio 2026
Ore 15.00 Südtirol – Padova
Ore 17.15 Catanzaro - Sampdoria