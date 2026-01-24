Spezia-Avellino, le formazioni ufficiali: moduli speculari per Donadoni e Biancolino
Sono state comunicate le formazioni ufficiali di Spezia-Avellino, gara valida per la 21esima giornata di Serie B. Ecco le scelte dei due tecnici:
LE FORMAZIONI UFFICIALI
SPEZIA (3-5-2): Radunovic; Beruatto, Mateju, Hristov; Sernicola, Bandinelli, Cassata, Valoti, Adamo; Soleri, Artistico. A disp.: Mascardi, Wisniewski, Fellipe Jack, Verde, Nagy, Di Serio, Candela, Aurelio, Vignali, Comotto, Romano, Vlahovic. All.: Donadoni.
AVELLINO (3-5-2): Daffara; Cancellotti, Simic, Fontanarosa; Missori, Palumbo, Palmiero, Sounas, Sala; Biasci, Tutino. A disp.: Pane, Sassi, Enrici, Izzo, Reale, Milani, Armellino, Besaggio, Russo, D'Andrea, Patierno, Favilli. All.: Biancolino.
ARBITRO: Tremolada di Monza.
