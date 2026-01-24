Genoa-Bologna, i convocati di De Rossi: torna Ekuban, c'è Norton-Cuffy, Baldanzi no
Domani, domenica 25 gennaio, il Genoa di Daniele De Rossi ospiterà allo stadio Luigi Ferraris il Bologna di Vincenzo Italiano, nel match in programma alle 15 e valido per la 22^ giornata del campionato di Serie A. Il tecnico rossoblu ritrova Ekuban, c'è anche Norton-Cuffy, ormai da considerare pienamente recuperato. Prima chiamata per i nuovi arrivati, Bijlow e Zatterstrom. Fuori Ostigard, squalificato.
Di seguito i convocati di De Rossi per la sfida contro il Bologna.
Portieri: Bijlow, Leali, Sommariva.
Difensori: Celik, Zatterstrom, Marcandalli, Martin, Norton-Cuffy, Otoa, Sabelli, Vasquez
Centrocampisti: Ellertsson, Frendrup, Malinovskyi, Masini, Messias, Thorsby, Cuenca, Onana.
Attaccanti: Colombo, Cuenca, Cornet, Ekhator, Ekuban, Nuredini, Vitinha.