Dodo pesca Brescianini che riapre la gara al Franchi: è 1-2 tra Fiorentina e Cagliari
Si riapre la partita al Franchi al 74’ grazie alla prima rete in maglia viola di Brescianini, perfettamente pescato sul secondo palo da un cross al bacio di Dodo. È 1-2 tra Fiorentina e Cagliari quando manca un quarto d’ora più recupero.
