Modena-Palermo, Santoro all’intervallo: “Dobbiamo continuare così”

Il centrocampista del Modena Simone Santoro, al termine della prima frazione di gioco nel match contro il Palermo, è intervenuto ai microfoni di DAZN. Il centrocampista è stato uno dei migliori in campo nella prima frazione, sfiorando il gol con un destro che ha colpito la traversa. Di seguito le sue parole:

“Sapevamo di affrontare una squadra forte, dobbiamo continuare così. dobbiamo stare in partita perché stiamo affrontando una squadra forte e l’approccio che stiamo avendo è quello giusto”.