Serie B, Reggiana e Cesena a riposo in parità: a Portanova ha risposto Shpendi, 1-1 al 45'
Si è concluso il primo tempo di Reggiana-Cesena, gara valida per la 20esima giornata della Serie B. 1-1 il risultato all’intervallo: Portanova al 27’ ha portato in vantaggio la Reggiana, poco dopo Shpendi su rigore ha pareggiato i conti. Nel finale di frazione annullato un gol a Ciervo che poteva significare il vantaggio per il Cesena.
Le formazioni di partenza:
REGGIANA (3-5-2): Motta; Papetti, Rozzio, Quaranta; Rover, Charlys, Reinhart, Portanova, Bozzolan; Girma, Gondo. A disposizione: Seculin, Sampirisi, Libutti, Tripaldelli, Suarez, Mendicino, Vallarelli, Belardinelli, Bozhanaj, Lambourde, Novakovich, Conté. Allenatore: Davide Dionigi.
CESENA (3-5-2): Klinsmann; Ciofi, Zaro, Mangraviti; Ciervo, Bisoli, Castagnetti, Berti, Frabotta; Shpendi, Blesa. A disposizione: Siano, Ferretti, Amoran, Guidi, Piacentini, Celia, Magni, Arrigoni, Bastoni, Francesconi, Diao, Olivieri. Allenatore: Michele Mignani.
SERIE B, 20ª GIORNATA
Venerdì 16 Gennaio 2026
Sampdoria – Virtus Entella 1-1
34' Cherubini (S), 74' Parodi (VE)
Sabato 17 Gennaio 2026
Avellino - Carrarese 1-2
2' Biasci (A), 13' Rubino (C), 71' Abiuso (C)
Empoli - Südtirol 0-1
24' Pecorino
Monza – Frosinone 2-2
4' Ghedjemis (F), 23 Hernani (M), 74' Petagna (M), 88' Monterisi (F)
Padova – Mantova 1-2
33' e 66' Mensah (M), 81' Lasagna (P)
Venezia - Catanzaro 3-1
6' D'Alessandro (C), 18' Busio (V), 85' Adorante (V), 90+4' Casas (V)
Reggiana – Cesena 1-1 (in corso)
27’ Portanova (R), 30’ rig. Shpendi (C)
Ore 19.30 Bari – Juve Stabia
Domenica 18 Gennaio 2026
Ore 15.00 Pescara – Modena
Ore 17.15 Palermo – Spezia