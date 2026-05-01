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Modena-Reggiana 2-1, le pagelle: Ambrosino gioie e dolori, Novakovich che spreco!

Modena-Reggiana 2-1, le pagelle: Ambrosino gioie e dolori, Novakovich che spreco!TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Serra
Oggi alle 17:07Serie B
Andrea Carlino

Risultato finale: Modena-Reggiana 2-1

MODENA
Pezzolato 7 – Prestazione di spessore. Sulla rovesciata di Gondo blocca centrale ma senza errori, poi si supera su Fumagalli: destro al volo dal limite, palla rimbalzante, para a mano aperta in tuffo. Sicuro nelle uscite alte e nei rinvii. Una delle sue migliori gare stagionali.

Tonoli 6,5 – Attento e reattivo. Nel primo tempo anticipa di testa Girma in piena area, evitando un pericolo concreto. Qualche sbavatura in impostazione ma nel complesso limita le incursioni avversarie sul proprio versante.

Nador 6,5 – Gioca con intelligenza. Su richiesta di rigore per tocco di braccio, Abisso ravvisa braccia aderenti al corpo. Interpretazione perfetta del regolamento. In marcatura su Gondo non concede sponde pulite. Solido e concentrato per tutti i 90’.

Nieling 6 – Gestisce senza affanni la fisicità di Gondo, anche se qualche rinvio è affrettato. Non commette errori decisivi e si posiziona bene nella linea a tre. Sufficiente per una prova senza acuti ma sostanzialmente ordinata.

Zampano 7 – Gol da manuale del crossista: volo sul secondo palo su assist di Zanimacchia, sorprende Micai e tutta la difesa. Ammonito per essersi tolto la maglia nell’esultanza – ingenuità che non offusca una prestazione da incorniciare. Spinge con qualità sulla destra. dal 83’ Cotali – Solo fasi difensive nei minuti finali, senza sbavature ma senza impatto.

Massolin 7 – È il vero regista del Modena. Raccorda i reparti, salta le linee con continuità e serve i compagni in area. Un paio di conclusioni dal limite murate, ma la sua capacità di inventare per i compagni è fondamentale. Partita da leader tecnico. dal 83’ Wiafe – Entra nei recuperi, tempo insufficiente per un giudizio.

Gerli – Esce al 5’ per problema muscolare dopo un possesso prolungato. Non ha tempo per incidere. Il Braglia lo applaude. dal 5’ Santoro 6 – Subentra a Gerli e tiene bene il campo. Ordine e semplicità, anche se viene ammonito per un fallo di reazione. Utile a spezzare il forcing granata nel finale.

Pyyhtiä 6 – Dinamico e volenteroso, ma pecca nell’ultimo passaggio. In un’azione potenziale del raddoppio non calcia a rete e allarga per Zanimacchia. La sufficienza è meritata per l’impegno, non per la precisione. dal 72’ Sersanti – Pochi minuti a partita ormai bloccata. Non tocca palloni significativi.

Zanimacchia 6,5 – Suo il cross dalla sinistra che permette a Zampano il gol del vantaggio. Poi prova una conclusione dalla lunga distanza che viene murata. Meno preciso in altre occasioni, ma l’assist pesa come un macigno. Gioca con generosità.

De Luca 6 – Si muove bene tra le linee. Una sua conclusione sul primo palo viene bloccata da Micai. Non trova altre occasioni limpide, ma partecipa alla manovra senza errori gravi. dal 72’ Mendes – Ingresso senza conseguenze, non valutabile.

Ambrosino 5,5 – Doppia faccia: magnifico gol del 2-0 (recupero palla a metà campo, avanza indisturbato e infila un rasoterra nell’angolino lontano), poi si fa espellere per doppia ammonizione (maglia tolta nell’esultanza e fallo ingenuo). Genio e sregolatezza in 69 minuti.

Andrea Sottil 6,5 – Il Modena gestisce possesso e ritmi con personalità. La pressione granata è inefficace, i suoi giocatori sono sempre in controllo. L’espulsione di Ambrosino è un episodio individuale che non compromette il risultato. Solida prova tattica.

REGGIANA
Micai 5,5 – Incassa due gol: sul primo è imprendibile (colpo al volo ravvicinato), sul secondo il rasoterra nell’angololo lo beffa. Qualche uscita a vuoto su corner. Non ha colpe gravi, ma non compie nemmeno parate decisive.

Libutti 6 – È il più attivo sulla fascia destra, con sovrapposizioni e cross pericolosi. Conquista un angolo con un bell’espediente (carambola su avversario). In fase difensiva soffre le incursioni di Zanimacchia e Zampano. Sufficiente per l’impegno. dal 74’ Reinhart – Pochi minuti, non tocca palloni rilevanti.

Vicari 7 – Il migliore della sua squadra. Gol di testa su corner di Bozhanaj che riapre la partita e tiene viva la speranza salvezza. In difesa lotta con grinta e carisma. Peccato che i compagni non lo seguano con la stessa intensità.

Lusuardi 6 – Protagonista di un episodio decisivo: il rigore iniziale viene revocato perché le sue braccia sono aderenti al corpo. Per il resto, non impeccabile sulla marcatura di Zampano in occasione del primo gol. Sufficienza risicata.

Bonetti 5,5 – Ammonito (e diffidato, salterà la prossima). Crossa dalla sinistra senza trovare bersagli. Poca precisione e poca incisività. Sostituito all’intervallo – il cambio era scontato. dal 46’ Tripaldelli 6 – Entra sulla sinistra con ordine. Non commette errori, ma nemmeno incide in avanti. Prova sufficiente per un subentro senza infamia e senza lode.

Bertagnoli 5,5 – Non riesce a dare ritmo alla manovra. Lento nelle giocate, spesso prevedibile. Fuori all’85’ senza aver lasciato il segno. Prestazione anonima. dal 85’ Fumagalli 6 – Destro al volo dal limite che impegna Pezzolato alla parata più difficile del match. Buon impatto, ma non basta per cambiare il risultato.

Belardinelli 5,5 – Ammonito, arriva in ritardo su diversi contrasti. Qualche chiusura in angolo sufficiente, ma in fase di possesso non aiuta la costruzione. Tra i meno lucidi. dal 58’ Novakovich 5 – Ingresso disastroso: riceve palla al centro dell’area da Lambourde e calcia a lato di un centimetro. Un errore imperdonabile per un attaccante. Poi commette fallo in attacco su un corner. Spreca la più clamorosa occasione del match.

Portanova 6 – Colpisce un clamoroso palo di testa su cross di Libutti (avrebbe potuto sbloccarla). Poi viene ammonito e si spegne. Nella triple occasione finale prova la conclusione in scivolata, respinta dal muro. Spreca un po’ di lucidità.

Lambourde 6,5 – È l’uomo-pericolo della Reggiana. Dribbling secco, costringe gli avversari al fallo. Mette un cross al bacio per Novakovich che, da centro area, manca il pari di un centimetro. Peccato per la poca precisione dei compagni nel finalizzare le sue giocate.

Gondo 5,5 – Una rovesciata centrale bloccata da Pezzolato, per il resto troppo isolato. Non riesce a fare sponda né a dialogare con Girma. Prestazione opaca.

Girma 6 – Inizio promettente: tacco, giocate, cerca l’imbucata per Gondo. Poi si spegne progressivamente e viene sostituito al 58’. Qualità di base c’è, ma manca la continuità. dal 58’ Bozhanaj 6,5 – Corner perfetto per la testa di Vicari. Buona qualità nei piazzati, prova anche a prendere iniziative personali. È l’unico che dà vivacità alla manovra dopo il suo ingresso.

Pierpaolo Bisoli 5 – La pressione senza palla è inefficace e scoordinata. La squadra reagisce solo dopo il 2-0 e l’espulsione di Ambrosino, troppo tardi. Il possesso è sterile, gli errori tecnici troppi. La Serie C si materializza dopo una stagione deludente.

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