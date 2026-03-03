Como-Inter, Bastoni fischiato anche al Sinigaglia ad ogni tocco del pallone
Alessandro Bastoni di nuovo nel mirino dei tifosi. Ovviamente non quelli nerazzurri, ma dei sostenitori del Como nel corso della semifinale d'andata di Coppa Italia: ad ogni pallone toccato dal difensore allenato da Chivu, infatti, diversi fan biancoblù gli hanno rivolto dei fischi assordanti, seppur non dall'intero Sinigaglia.
Memori della tempesta mediatica che si è scagliata contro il giocatore dopo il caso Kalulu e l'espulsione (per doppia ammonizione) causata nel Derby d'Italia contro la Juventus a seguito di simulazione. Ci risiamo: dopo il Via del Mare e i tifosi del Lecce, anche una buona parte dei supporter del Como non si sono fatti scrupoli a criticare a proprio modo Bastoni. In parte trainati anche dalla rivalità storica tra le due piazze.