Lazio, Sarri: "Se uno sta dietro alle polemiche si ammazza. Mi diverto con questa squadra"

"Se uno a Roma sta dietro alle polemiche si ammazza dopo 15 giorni”. Maurizio Sarri, alla vigilia della semifinale di andata di Coppa Italia che metterà di fronte la sua Lazio e l’Atalanta, risponde così a chi gli chiede se queste gare gli diano ancora gusto, visto il clima di pesante contestabile: “Ciò che viene detto all'esterno non lo prendo in considerazione e non mi interessa, tutti gli allenatori del mondo vorrebbero una squadra più forte di quella che hanno.

Questo fa parte del nostro mestiere e delle nostre ambizioni, oltre che della nostra competitività. Mi diverto, questa è una squadra allenabile e il gruppo squadra è piuttosto sano, non ci sono grandi problematiche. È una squadra che ti dà gusto da allenare, peccato perché ogni tanto ci sono le partite e ti incazzi".

La conferenza stampa di Sarri.