Serie B, squillo salvezza della Sampdoria: Brunori e Palma stendono l'Avellino
Successo importante in chiave salvezza per la Sampdoria che si è imposta oggi per 2-1 in casa contro l’Avellino. Dopo un primo tempo avaro di emozioni, succede tutto nel secondo tempo quando i blucerchiati si portano sul 2-0 grazie alle reti di Brunori e Palma. Nel finale Biasci prova a riaprire la gara per gli irpini, ma non basta. Di seguito il riepilogo della giornata:
SERIE B - 32ª GIORNATA
Sabato 21 marzo
Cesena-Catanzaro 3-1
34' Liberali (CA), 59' Cerri (CE), 72' Piacentini (CE), 90+4' Berti
Juve Stabia-Spezia 3-1
32' Aurelio (S), 45+2' Leone (J), 74' Pierobon (J), 90' Okoro
Padova-Palermo 0-1
90+2' Bani
Monza-Venezia 1-1
26’ Haps (V), 52’ rig. Pessina (M)
Modena-Mantova 2-1
14’ Sersanti (MO), 59’ Tonoli (MO), 81’ Mensah (MA).
Domenica 22 marzo
Bari-Carrarese 0-3
47' Rouhi, 72' Abiuso, 81' Bouah
Empoli-Pescara 4-2
9' e 65' Shpendi (E), 32' Lovato (E), 41' e 47' Di Nardo (P), 80' Fila (E)
Sudtirol-Frosinone 1-3
7' Raimondo (F), 60' Pecorino (S), 68' Calò (F), 85' Ghedjemis (F)
Sampdoria-Avellino 2-1
72’ Brunori (S), 80’ Palma (S), 84’ Biasci (A)
Ore 19:30 - Virtus Entella-Reggiana
CLASSIFICA SERIE B
Venezia 68 (32 partite giocate)
Monza 65 (32)
Frosinone 65 (32)
Palermo 61 (32)
Catanzaro 52 (31)
Modena 50 (31)
Juve Stabia 45 (32)
Cesena 43 (32)
Carrarese 39 (32)
Avellino 39 (32)
Sudtirol 38 (32)
Empoli 36 (32)
Mantova 34 (32)
Padova 34 (32)
Sampdoria 34 (32)
Bari 31 (32)
Virtus Entella 31 (31)
Spezia 30 (32)
Reggiana 30 (31)
Pescara 29 (32)