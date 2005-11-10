Serie B, la Top11 della 10ª giornata: Vavassori, che giocatore! Begic inarrestabile

Dopo la decima giornata di Serie B il Palermo resta primo a 26 punti, grazie al 3-1 casalingo sul Vicenza. I veneti erano passati in vantaggio al 2' con Brighenti, ma i rosanero hanno ribaltato la gara con Johnsen e una doppietta di Vavassori. Il Modena è secondo a 20 punti dopo l’1-1 con il Mantova (Belotti al 52', pareggio di Spinacce nel finale). Resta terzo l’Ascoli (19 punti), che ha pareggiato 0-0 ad Arezzo. Il Mantova è a 18. L’Avellino supera 2-0 il Pisa (Di Maggio e Russo) e sale a 15 punti, gli stessi di Pisa, Benevento (battuto 2-0 a Cremona) e Hellas Verona. Gli scaligeri hanno battuto 3-0 la Carrarese con Harroui, Mosquera e Sarr, già nel primo tempo. Nelle gare del sabato la Cremonese ha vinto 2-0 sul Benevento e la Sampdoria 2-0 sulla Virtus Entella. Sono finite 1-1 Südtirol-Cesena e Catanzaro-Padova, mentre Empoli-Juve Stabia si è chiusa sul 2-2 con la doppietta di Di Nardo per i campani.

Questa la Top11 della 9ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-2-3-1):

Nunziante (Arezzo) 6.5 - Sicuro nelle uscite e decisivo nel disinnescare un paio di situazioni spinose. Da applausi il riflesso in avvio di ripresa su Silipo.

Venturi (Avellino) 6.5 - Bravo, gran intervento su Pittarello: una roccia.

Baschirotto (Cremonese) 7.0 - Solita gara autoritaria, salva anche quasi sulla linea la semirovesciata di Sernicola.

Gartenmann (Sampdoria) 7.0 - Deciso negli anticipi e straordinario nel presidiare l'area con grande attenzione e concentrazione, senza commettere sbavature. Propizia lui, sugli sviluppi di un piazzato, l'autogol che sblocca il match.

Moruzzi (Avellino) 6.5 - La corsia mancina è la sua per tutta la durata del match. Gran traversone per Cheddira che, però, si mangia il gol.

Berti (Cremonese) 7.0 - Crea, lanciando Bonazzoli verso la porta del Benevento, realizza il gol che ha sbloccato la gara e realizza un gran lavoro in fase di non possesso.

Harroui (Hellas Verona) 7.0 - Conferma il suo ottimo momento di forma trovando il secondo gol consecutivo. Dal 75’ Iannoni 6.5 - Entra ed esegue alla perfezione il compito che gli è stato affidato, ovvero quello di gestire il più possibile i ritmi gara.

Begic (Sampdoria) 7.5 - Mette a ferro e fuoco la corsia destra, creando pericoli continui per la retroguardia avversaria. Tira fuori numerose percussioni fulminanti e realizza anche il secondo assist della sua stagione.

Vavassori (Palermo) 7.5 - "Ho trovato un calciatore che riesce ancora dire grazie a un allenatore che gli dà un consiglio, è un ragazzo che mi tengo stretto e che si ritaglierà uno spazio importante pur in reparto offensivo di spessore come il nostro". Fu buon profeta Inzaghi nel pre-campionato, quando invitò l'ambiente a non sottovalutare un attaccante che continua a trascinare i rosanero verso la A a suon di gol. Doppietta e lavoro sfiancante a tutto campo. Rivelazione.

Russo (Avellino) 7.5 - Un po’ impreciso all’inizio, ma poi si prende la scena. Oltre al bellissimo gol, fa un lavoro meraviglioso in fase di non possesso.

Sarr (Hellas Verona) 7.5 - 45’ perfetti impreziositi da un bel gol. Nella ripresa sfiora anche la doppietta personale. Meritata la standing ovation del Bentegodi.