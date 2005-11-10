Il punto sulla Serie B: il Palermo allunga in vetta, il Modena frena e l'Avellino sale
Andrea Carlino
Si è conclusa la decima giornata del campionato di Serie B con il Palermo che consolida il primato in classifica, portandosi a 26 punti grazie al successo casalingo contro il Vicenza. L'avvio di gara aveva visto i veneti passare in vantaggio al 2' con Brighenti, ma la rimonta rosanero si è concretizzata tra la fine del primo tempo e la ripresa con i gol di Johnsen e la doppietta di Vavassori per il definitivo 3-1.
Alle spalle della capolista, il Modena sale a quota 20 punti ma viene fermato sull'1-1 al Braglia dal Mantova: al gol estense di Belotti al 52' ha risposto Spinacce nei minuti finali. Resta al terzo posto l'Ascoli (19 punti), reduce dallo 0-0 esterno sul campo dell'Arezzo, mentre il Mantova si attesta a 18 punti.
Nella zona medio-alta della graduatoria si registra il balzo dell'Avellino, che supera 2-0 il Pisa con le reti di Di Maggio e Russo, raggiungendo a quota 15 punti gli stessi toscani, il Benevento (sconfitto 2-0 a Cremona) e l'Hellas Verona. Gli scaligeri hanno superato nettamente la Carrarese per 3-0, chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie alle marcature di Harroui, Mosquera e Sarr.
I match del sabato avevano visto i successi per 2-0 di Cremonese e Sampdoria rispettivamente contro Benevento e Virtus Entella. Pareggi per 1-1, oltre a quello tra Modena e Mantova, anche nelle sfide Südtirol-Cesena e Catanzaro-Padova. Spettacolare 2-2 tra Empoli e Juve Stabia, con i campani capaci di rimontare lo svantaggio con la doppietta personale di Di Nardo.
In fondo alla classifica, la Sampdoria aggancia l'Empoli a 8 punti abbandonando l'ultimo posto, ora occupato in solitaria dal Catanzaro a quota 6.
RISULTATI
10/a giornata
Sabato 31 ottobre
Cremonese - Benevento 2-0 (44' Berti, 87' Nasti)
Modena - Mantova 1-1 (52' Belotti [M], 85' Spinacce [Ma])
Südtirol - Cesena 1-1 (23' Rispoli [S], 65' Shpendi [C])
Catanzaro - Padova 1-1 (27' Dorval [C], 66' Varas [P])
Sampdoria - Virtus Entella 2-0 (23' aut. Tiritiello, 42' Mezzotero)
Domenica 1 novembre
Arezzo - Ascoli 0-0
Avellino - Pisa 2-0 (26' Di Maggio, 59' Russo)
Empoli - Juve Stabia 2-2 (33' Di Nardo [J], 39' Popov [E], 44' Saporiti [E], 59' Di Nardo [J])
Hellas Verona - Carrarese 3-0 (10' Harroui, 22' Mosquera, 38' Sarr)
Palermo - Vicenza 3-1 (2' Brighenti [V], 45' Johnsen [P], 53' Vavassori [P], 85' Vavassori [P])
CLASSIFICA
Palermo 26, Modena 20, Ascoli 19, Mantova 18, Avellino 15, Benevento 15, Hellas Verona 15, Pisa 15, Padova 14, Südtirol 14, Cremonese 12, Cesena 12, Arezzo 11, Virtus Entella 10, Carrarese 10, Juve Stabia 9, Vicenza 9, Empoli 8, Sampdoria 8, Catanzaro 6.
PROSSIMO TURNO
11/a giornata
Venerdì 6 novembre
ore 20:30
Ascoli – Palermo
Sabato 7 novembre
ore 15:00
Padova – Empoli
Cesena – Catanzaro
Juve Stabia – Arezzo
Pisa – Südtirol
ore 17:15
Mantova – Hellas Verona
ore 19:30
Benevento – Avellino
Domenica 8 novembre
ore 15:00
Virtus Entella – Modena
ore 17:15
Carrarese – Sampdoria
0re 19:30
Vicenza – Cremonese