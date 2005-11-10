Il punto sulla Serie B: il Palermo allunga in vetta, il Modena frena e l'Avellino sale

Si è conclusa la decima giornata del campionato di Serie B con il Palermo che consolida il primato in classifica, portandosi a 26 punti grazie al successo casalingo contro il Vicenza. L'avvio di gara aveva visto i veneti passare in vantaggio al 2' con Brighenti, ma la rimonta rosanero si è concretizzata tra la fine del primo tempo e la ripresa con i gol di Johnsen e la doppietta di Vavassori per il definitivo 3-1.

Alle spalle della capolista, il Modena sale a quota 20 punti ma viene fermato sull'1-1 al Braglia dal Mantova: al gol estense di Belotti al 52' ha risposto Spinacce nei minuti finali. Resta al terzo posto l'Ascoli (19 punti), reduce dallo 0-0 esterno sul campo dell'Arezzo, mentre il Mantova si attesta a 18 punti.

Nella zona medio-alta della graduatoria si registra il balzo dell'Avellino, che supera 2-0 il Pisa con le reti di Di Maggio e Russo, raggiungendo a quota 15 punti gli stessi toscani, il Benevento (sconfitto 2-0 a Cremona) e l'Hellas Verona. Gli scaligeri hanno superato nettamente la Carrarese per 3-0, chiudendo la pratica già nel primo tempo grazie alle marcature di Harroui, Mosquera e Sarr.

I match del sabato avevano visto i successi per 2-0 di Cremonese e Sampdoria rispettivamente contro Benevento e Virtus Entella. Pareggi per 1-1, oltre a quello tra Modena e Mantova, anche nelle sfide Südtirol-Cesena e Catanzaro-Padova. Spettacolare 2-2 tra Empoli e Juve Stabia, con i campani capaci di rimontare lo svantaggio con la doppietta personale di Di Nardo.

In fondo alla classifica, la Sampdoria aggancia l'Empoli a 8 punti abbandonando l'ultimo posto, ora occupato in solitaria dal Catanzaro a quota 6.

RISULTATI

10/a giornata

Sabato 31 ottobre

Cremonese - Benevento 2-0 (44' Berti, 87' Nasti)

Modena - Mantova 1-1 (52' Belotti [M], 85' Spinacce [Ma])

Südtirol - Cesena 1-1 (23' Rispoli [S], 65' Shpendi [C])

Catanzaro - Padova 1-1 (27' Dorval [C], 66' Varas [P])

Sampdoria - Virtus Entella 2-0 (23' aut. Tiritiello, 42' Mezzotero)

Domenica 1 novembre

Arezzo - Ascoli 0-0

Avellino - Pisa 2-0 (26' Di Maggio, 59' Russo)

Empoli - Juve Stabia 2-2 (33' Di Nardo [J], 39' Popov [E], 44' Saporiti [E], 59' Di Nardo [J])

Hellas Verona - Carrarese 3-0 (10' Harroui, 22' Mosquera, 38' Sarr)

Palermo - Vicenza 3-1 (2' Brighenti [V], 45' Johnsen [P], 53' Vavassori [P], 85' Vavassori [P])

CLASSIFICA

Palermo 26, Modena 20, Ascoli 19, Mantova 18, Avellino 15, Benevento 15, Hellas Verona 15, Pisa 15, Padova 14, Südtirol 14, Cremonese 12, Cesena 12, Arezzo 11, Virtus Entella 10, Carrarese 10, Juve Stabia 9, Vicenza 9, Empoli 8, Sampdoria 8, Catanzaro 6.

PROSSIMO TURNO

11/a giornata

Venerdì 6 novembre

ore 20:30

Ascoli – Palermo

Sabato 7 novembre

ore 15:00

Padova – Empoli

Cesena – Catanzaro

Juve Stabia – Arezzo

Pisa – Südtirol

ore 17:15

Mantova – Hellas Verona

ore 19:30

Benevento – Avellino

Domenica 8 novembre

ore 15:00

Virtus Entella – Modena

ore 17:15

Carrarese – Sampdoria

0re 19:30

Vicenza – Cremonese