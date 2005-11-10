Serie B, la Top11 dell'8ª giornata: mamma mia Belotti! Ascoli dominante

L’ottava giornata di Serie B ha tracciato un solco netto in vetta e ha prodotto una pioggia di gol. Il Palermo capolista ha battuto 2-1 la Carrarese al Barbera: Johnsen ha sbloccato al 26', Rubino ha pareggiato al 74' e Vavassori ha firmato il sorpasso all’80', per il 22° punto in classifica. Resta in scia il Mantova (17 punti), vittorioso 0-1 sul campo della Virtus Entella con il gol lampo di Gliozzi al 12'.

Il risultato più clamoroso arriva da Catanzaro, dove l’Ascoli ha ribaltato lo svantaggio firmato da Koffi e ha vinto 1-6, con doppietta di Gori e reti di Acampora, Gattoni, Corradini e Milanese, salendo a 15 punti. Il Modena ha travolto 3-0 il Cesena già nel primo tempo, con la doppietta di Belotti e il sigillo di Folino, e ora è terzo con 16 punti.

Il Benevento ha espugnato 0-3 il campo dell’Arezzo con i gol di Siatounis, Okereke e Mignani, raggiungendo quota 14 insieme al Pisa, fermato sull’1-1 a Verona dall’Hellas. Colpi esterni anche per il Vicenza, che ha vinto 0-2 a Empoli con Rauti e Pellizzari, per la Juve Stabia, che a Cremona ha ottenuto con Bellich un successo pesante in chiave penalizzazione (4 punti), e per il Padova, che ad Avellino ha vinto grazie a Zuelli.

Tra Südtirol e Sampdoria è finita 1-1: Verschaeren aveva portato avanti i blucerchiati, ma Molina ha trasformato il rigore del pari al 96', lasciando la Samp penultima con 5 punti. In coda c’è il Catanzaro, fermo a 4 punti, che dopo il ko interno con l’Ascoli ha esonerato Gorgone e affidato la panchina a Michele Mignani.

Questa la Top11 della 8ª giornata di Serie B secondo le pagelle di TMW (modulo 4-3-3):

Sorrentino (Padova) 7.5 - Mvp della partita per lui dopo che ha tenuto inviolata la porta del Padova con buonissimi interventi e riflessi, è stato sempre molto attento sulle azioni offensive avversarie non facendosi sorprendere mai.

Castellini (Mantova) 7.0 - Salvataggio provvidenziale in angolo sulla linea che vale quasi come un gol. Prestazione maiuscola in marcatura aerea su ogni pallone piovuto in area.

Gattoni (Ascoli) 7.0 - Domina la propria area concedendosi il gol del tris con un'incornata perentoria. Riceve un giallo evitabile, ma la prestazione difensiva resta imponente.

Folino (Modena) 7.0 - Viene schierato nei tre di difesa al fianco di Nador e Nieling. Il difensore classe 2002 ripaga la fiducia. Dopo pochi minuti un intervento ai suoi danni di Fiori decide di fatto il confronto.

Guiebre (Ascoli) 7.0 - Pendolino incontenibile sulla corsia mancina, mette in crisi permanente Candela con percussioni continue e grande intensità nei duelli individuali.

Milanese (Ascoli) 7.5 - Spacca in due la contesa con spunti d'alta scuola: firma il quinto gol lesto sulla ribattuta della traversa e regala la perla del sombrero che avvia il sesto gol.

Acampora (Ascoli) 7.5 - Trova il gol del sorpasso con un sinistro di rara potenza e precisione dal limite. Gioca con qualità elevatissima tra le linee prima del riposo precauzionale.

Corradini (Ascoli) 7.5 - Trova la rete del poker con un piattello deviato, fa tremare la traversa con un bolide spaventoso ed eroga quantitativi industriali di sostanza e qualità.

Gori (Ascoli) 8.0 - Prestazione d'autore dell'attaccante che sfrutta la chance da titolare: firma una splendida doppietta con un'incornata d'autore e un piazzato facile, offrendo l'assist per Corradini e sfiorando l'incrocio con un sinistro al volo. Peccato per il giallo finale evitabile.

Belotti (Modena) 8.0 - Dimostra di essere di un altra categoria, addirittura illegale per la serie B. Firma una doppietta andando a segno mostrando fiuto del gol, fame e tecnica che nessuno mette in discussione. Un esempio per i compagni.

Ambrosino (Modena) 7.0 - Entra nella maggior parte delle azioni del Modena, dialogando con Belotti e Olzer non dando mai punti di riferimento ai difensori del Cesena. Tolto poco prima della metà ripresa per consentirgli di risparmiare energie.