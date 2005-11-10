Inter inarrestabile. E il Milan ora è terzo con la Roma

Nel corso del TMW News di oggi spazio a tutte le considerazioni sul campionato, a partire dalla vittoria nuovamente in rimonta dell'Inter contro la Fiorentina. Ora i nerazzurri, sempre in testa con la Lazio, hanno quattro punti di vantaggio sulla Roma reduce dal pareggio 3-3 con il Napoli sabato scorso e anche sul Milan che ha vinto ieri sera contro l'Udinese e che sta recuperando posizioni.

L'Atalanta non decolla

Alla fine della partita pareggiata ieri 4-4 con il Frosinone non sono mancati i fischi dei tifosi dell'Atalanta verso la loro squadra. I bergamaschi, che erano reduci dalla sconfitta in Conference, non riescono a decollare e si trovano ora all'undicesimo posto in classifica con dieci punti. "Siamo delusi - ha detto il tecnico dell'Atalanta, Sarri - perché per noi era una partita piena di difficoltà per tutta una serie di ragioni. Il Frosinone gioca un calcio dinamico, in più ci abbiamo messo un gol regalato dopo 40 secondi. Sul 4-3 se avessimo avuto un po' di lucidità potevamo anche chiuderla nelle ripartenze: mi aspettavo di più sicuramente dai cambi. Visto il momento che attraversiamo non è una prestazione da buttare: capisco la delusione del pubblico, come siamo delusi noi".

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