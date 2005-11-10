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Lula e il calcio tra Ancelotti, Pelè, Neymar e il suo Corinthians

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Luca Calamai
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Luca Calamai
Oggi alle 17:08Serie A
26.10.2026 17:08Serie A
Fonti preferite
Le elezioni in Brasile hanno premiato il Presidente uscente anche se molte stelle verde oro tifavano per il suo rivale Bolsonaro
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ha vinto ancora lui. Luiz Inacio Lula è stato confermato alla Presidenza del Brasile. Resta al comando del Paese un uomo che ha un grande legame con il pallone. Lula non ha mai nascosto la sua passione per il Corinthians, una delle società calcistiche più importanti del Sudamerica. Un amore vissuto da tifoso vero. Il Dottor Socrates, a esempio, è stato uno dei suoi miti. Un campione di cui ha amato non solo le prodezze con il pallone tra i piedi ma anche le sue battaglie fuori dal campo. Ricordate la sua Democrazia Corinthiana? Il celebre e rivoluzionario movimento di autogestione nato nei primi anni ottanta all'interno della squadra di San Paolo. Una delle più scudettate in Brasile.

DA PELE' AD ANCELOTTI
Lula dibatte spesso di calcio. Non ha avuto parole di affetto per la scelta di Ancelotti come Commissario Tecnico della Selecao "Perchè non lo chiamano a risolvere i problemi di un'Italia che non vince da anni il Mondiale?". osservò indispettito. E lo ha punzecchiato anche dopo la delusione nell'ultimo Mondiale dove la Selecao non ha rispettato le attese delle vigilia recitando non un ruolo da protagonista. E anche nei mesi scorsi ha pizzicato Ancelotti invitandolo a convocare in Nazionale più giocatori che militano nei club brasiliani. Da brividi, invece, il suo ricordo del mito Pelè. "Pelè, quattro lettere che hanno unito il Paese. Ora giocherai insieme a Didi, Garrincha, Socrates, Maradona e al tuo vecchio compagno di squadra Coutinho". Durante la campagna elettorale alcuni calciatori importanti si sono schierati con Bolsonaro. Da Neymar, che lo ha fatto in mabniera sfacciata, a Thiago Silva, Paquetà e Romario.

LEGGI PER LE DONNE CALCIATRICI

Negli ultimi tempi Lula è intervenuto sul calcio con due decisioni importabnti. Ha vietato le scommese sul pallone e soprattutto in previsione dei Mondiali del 2027 ha varato una legge sul calcio femminile garantendo alle atlete la parità salariale, i diritti sul lavoro e la tutela per la maternità .

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