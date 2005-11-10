Monica Colombo: "Juve, una vittoria che portano un po' di serenità"

La giornalista Monica Colombo ha parlato a Maracanà, nel pomeriggio della radio di Tuttomercatoweb.com. E in particolare di Juve dopo la vittoria di Lecce: "La Juve aveva bisogno di punti per rendere un po' meno frizzante l'ambiente, anche se sono arrivati tre punti sporchi e con un gioco meno consono e con interpreti meno titolari, ma alla fine servono per portare serenità in un ambiente in cui il rendimento finora non è stato all'altezza delle aspettative".

Napoli, che ne pensa delle parole di Allegri sulla Champions della Roma?

"Non è la prima volta in cui Allegri finisce al centro di parole poco felici dette al termine di una partita che poi vengono percepite nettamente dai giornalisti, vedi cosa disse dopo un Milan-Como contro Fabregas. La Procura Federale ha acceso i fari stavolta perché è stato tirato in ballo un presunto favoritismo e credo faccia riferimento al maxi-recupero di Parma che permise alla Roma di vincere. Il Napoli farà ricorso e credo che in parte verranno ridotte le giornate di squalifica. Sono dichiarazioni di frustrazione. Ha dimostrato che pensa ancora più a come è finita in maniera maldestra la stagione col Milan che piuttosto la sua annata col Napoli. E' una ferita che ancora non si è rimarginata. Resta il rammarico per aver gettato la vittoria, ma tirare fuori una vicenda della scorsa stagione dà l'idea che non abbia metabolizzato ancora l'addio al Milan e che ha impattato sulla sua immagine".