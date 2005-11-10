Pallone d'Oro, clamorosa gaffe degli organizzatori: online gli articoli sul trionfo dei 3 favoriti

A poche ore dall'annuncio ufficiale del vincitore del Pallone d'Oro 2026, gli organizzatori del prestigioso premio sono stati protagonisti di una clamorosa svista. Sul sito ufficiale della manifestazione sono infatti comparsi, per errore, tre articoli già pronti per celebrare il trionfo di altrettanti candidati: Harry Kane, Kylian Mbappé e Lamine Yamal.

I contenuti sono rimasti online per circa un'ora prima di essere rimossi e sostituiti dall'indicazione "pagina non trovata". Una gaffe che ha immediatamente attirato l'attenzione degli appassionati, anche se non rappresenta una conferma sul nome del vincitore: i tre articoli, infatti, sarebbero stati preparati in anticipo per tutti i principali candidati in vista della cerimonia. La vicenda, però, ribadisce come Kane, Mbappé e Yamal siano considerati i grandi favoriti per il premio assegnato da France Football. Nel pezzo dedicato al centravanti inglese del Bayern Monaco veniva celebrata una stagione straordinaria da 61 gol, mentre l'articolo su Yamal sottolineava il possibile record del talento del Barcellona, che a 19 anni potrebbe diventare il più giovane vincitore della storia del Pallone d'Oro.

Per quanto riguarda Mbappé, il francese veniva descritto come il simbolo della continuità ai massimi livelli, protagonista assoluto stagione dopo stagione e ora massimo realizzatore della storia dei Mondiali. La cerimonia è in corso a Londra: il nome del vincitore sarà annunciato a breve e questo inconveniente ha aggiunto una nota di mistero in più.