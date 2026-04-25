Calciomercato Milan, Tiago Gabriel resta un obiettivo per la difesa. Sullo sfondo il giovane Valdepenas
Oltre a Mario Gila, nel mirino del Milan per il calciomercato estivo resta sempre Tiago Gabriel, 21enne portoghese rivelazione del Lecce. Il difensore, ricorda in questo senso Tuttosport, piace a diverse società anche in Premier League (come ad esempio Brentford e Nottingham Forest), con lo stesso club rossonero che lo ha fatto seguire spesso dai suoi osservatori.
Il Milan si era informato con Corvino già a gennaio, ma il dirigente dei salentini aveva chiuso la porta, rinviando il discorso all'estate, quando per Tiago Gabriel il Lecce potrebbe chiedere addirittura 30 milioni. I rapporti fra i due club - leggi prestiti negli anni di Colombo e Camarda - sono buoni, un tentativo verrà fatto. Sullo sfondo rimane anche il profilo del 19enne Victor Valdepenas del Castilla, seconda squadra del Real Madrid, anche se Allegri propenderebbe per elementi più esperti.