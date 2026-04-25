Cannavaro sul flop Italia: "È evidente che non sappiamo più difendere. E non diamo la colpa ai social"

Fabio Cannavaro, ex difensore e capitano azzurro, ha parlato del flop dell'Italia, ancora una volta esclusa dai Mondiali dopo il terzo ko negli spareggi. Dopo Svezia e Macedonia del Nord, è stata la Bosnia a estrometterci: "È evidente che non si sappia più difendere, se si prendono tutti quei gol da Israele o Norvegia. Ma mi ha colpito un’altra cosa: non si sa più soffrire, ci si scioglie come un gelato. Abbiamo perso la nostra caratteristica più identitaria, che mi è stata trasmessa fin da quando giocavo nell’Under: più la situazione era difficile più ci esaltavamo. E tutti volevano evitarci. Perso quello spirito, siamo stati eliminati da Svezia, Macedonia e Bosnia", ha detto a Repubblica.

"Forse perché abbiamo tutto", continua l'ex capitano, spiegando che anche nei settori giovanili il non volere perdere è una dote abbandonata e invece mantenuta dagli sportivi delle altre discipline. E non è colpa dei social, visto che li usa anche Sinner, eppure nella finale con Alcaraz a Montecarlo non ha mollato un centimetro.