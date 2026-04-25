Salihamidzic: "Blanc mi fece una promessa ma poi sparì. Juventus barometro del calcio italiano"

In vista di Juventus-Milan di domani, ad aprire l'album dei ricordi è Hasan Salihamidzic. Il bosniaco - arrivato in bianconero nel 2007 a parametro zero dal Bayern Monaco - racconta a Tuttosport la doppietta proprio ai rossoneri nel 2008: "Prima della partita, durante il pranzo di squadra, il direttore generale Jean-Claude Blanc mi disse: «Se segni e vinciamo, ti rinnovo di un anno». Feci due gol, ma dopo il fischio finale sparì. Rimase irreperibile per tre settimane, ignorando anche il mio agente. Quando finalmente ci rivedemmo, sorrise e disse soltanto: «Hai ancora tre anni di contratto». E il rinnovo non arrivò mai".

Spazio anche alla crisi del calcio italiano con Salihamidzic che sottolinea come la Serie A non è più uno dei migliori campionati d’Europa. "Si formano pochi giovani italiani e i club concedono loro spazi limitati. Anche la Federazione ha le sue responsabilità".

E ancora: "Per me la Juventus è il barometro del calcio italiano: oggi, però, a Torino il tempo è brutto, e non è un buon segnale per tutto il sistema. In rosa ci sono pochi italiani. Il mio consiglio è puntare sui migliori talenti italiani e costruire da lì un’identità chiara, affiancando stranieri di qualità".