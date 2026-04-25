Roma, Massara non si dimetterà: giovedì era all'estero per preparare il mercato estivo

Nella conferenza stampa di ieri Gian Piero Gasperini ha chiarito e ribadito anche lo scarso feeling con il ds giallorosso Ricky Massara, che potrebbe essere il prossimo ad essere mandato via dopo Ranieri: "Posso dire che è una bravissima persona, come pure che, sotto l’aspetto tecnico, non siamo riusciti ad avere un feeling. Però sempre e solo riferiti alla squadra, non c’è mai stato nulla di personale, sempre e solo riferito al mio modo di giocare. Ma sempre richieste in questo senso e mai personale".

Massara, spiega oggi Repubblica, nonostante l’attacco non si dimetterà: giovedì durante le fibrillazioni era all’estero per incontri di mercato, oggi è a Bologna con la squadra che alle 18 sfiderà Italiano. Ma quel messaggio è solo l’ultima prova del caratteraccio di Gasperini, che a volte offende i suoi interlocutori, salvo poi far finta di nulla il giorno dopo. Ora aspetta anche un nuovo medico, quel Del Vescovo con lui a Bergamo.