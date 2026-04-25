Milan, Gabbia: "Pressiamo Modric ogni giorno. Leao? Troppa cattiveria, vorremmo restasse"

Matteo Gabbia è uno dei leader silenziosi del Milan, uno di quelli che non mollano mai e che poi parlano al momento giusto, quando le cose non vanno bene e c'è bisogno di qualcuno che ci mette la faccia. Il classe '99 ha iniziato in salita la sua avventura in rossonero, non era amato dai tifosi e veniva spesso criticato anche quando non lo meritava, poi a suon di prestazioni convincenti ha saputo far ricredere tutti.

Oggi è un punto di riferimento e nella sua intervista al Corriere della Sera ha spiegato quanto lo sia anche Massimiliano Allegri: "Il suo futuro lo deciderà lui, ovviamente, ma noi nello spogliatoio speriamo tutti che resti. Ha portato aria nuova. Con noi è felice, ce lo dice sempre". L'ex Villarreal si è pronunciato anche sulla situazione di Luka Modric, che ancora non è sicuro di rimanere: "Lo pressiamo ogni giorno. Ma è una sua scelta di vita".

Chi è finito spesso nel mirino della critica e anche dei tifosi è Rafael Leao, il cui atteggiamento è un po' troppo indolente a volte e spesso sembra quasi che non sia concentrato dentro la partita: "A volte su di lui c’è troppa cattiveria. Noi compagni sappiamo quanto è forte. E vorremmo continuare insieme".