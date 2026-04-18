Mantova, Mancuso dopo il ko con l'Avellino: "Abbiamo fatto la partita, non meritavamo di perdere"

Leonardo Mancuso, attaccante del Mantova, ha parlato in conferenza stampa dopo il ko con l'Avellino. Queste le sue parole "Partita giocata alla grande, abbiamo creato tanto per andare in vantaggio ma non ci siamo riusciti e loro sono stati bravi a sfruttare le occasioni ma la partita l'abbiamo fatta alla grande. Dobbiamo lavorare come fatto finora, non siamo mai stati in posizione tranquilla, abbiamo dovuto rincorrere, mettere energie in settimana e in partita. Bisogna andare avanti come sempre fatto. Se fossimo andati in vantaggio magari la partita si poteva mettere meglio, la stavamo giocando bene anche nel secondo tempo, peccato per il gol preso.

La partita l'abbiamo fatta noi è palese, le occasioni le abbiamo avute, penso anche al mio colpo di testa, vari tiri importanti, Bragantini, siamo arrivati molte volte al tiro e magari con un pizzico di precisione in più la partita poteva prendere una piega diversa. Non meritavamo sicuramente la sconfitta. Sapevamo che era un percorso difficile, abbiamo messo tante energie, siamo a un buon punto. Mancano 3 partite per chiudere la pratica, per quello che abbiamo fatto ce lo meritiamo. In B sono sempre riuscito a fare bene, è un campionato che conosco, in A è andata come è andata, avrei potuto avere più tempo anche se penso di aver sfruttato bene quello che ho avuto ma non ho nulla da recriminare.

Quando abbiamo preso gol non ci ha condizionato tanto nel gioco perché abbiamo continuato a creare, abbiamo perso lucidità forse e ci è venuta un po' di frenesia. Il secondo gol è stata una gran giocata e ha chiuso la partita".