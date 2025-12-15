Ufficiale Mantova, è addio con il tecnico Possanzini: arriva la nota della società biancorossa

"Mantova 1911 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima Squadra Davide Possanzini.

A Possanzini e al suo staff un ringraziamento per il lavoro svolto e il miglior “in bocca al lupo” per il prosieguo della carriera sportiva da parte di tutto il Mantova 1911".

Con questa breve nota il club virgiliano ha annunciato la separazione con il tecnico arrivato nel 2023, con il club appena retrocesso in Serie D - e successivamente riammesso in Serie C a completamento dell'organico -, che aveva guidato alla promozione in Serie B dopo 14 anni e nella passata stagione alla salvezza in cadetteria. Il tecnico già da alcune settimane era traballante sulla panchina biancorossa, ma era rimasto in sella nonostante l'allontanamento del direttore sportivo Christian Botturi. Il tecnico era inoltre stato confermato dal presidente Filippo Piccoli solo qualche giorno fa, ma evidentemente la sconfitta in rimonta subita contro il Cesena (dal 0-2 al 3-2) è stata la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso. Ora per la sua sostituzione il nome in pole è quello di Francesco Modesto.