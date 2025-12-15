Como, Fabregas: "Nico falso nove? Dobbiamo trovare soluzioni senza Morata. E Diao parte"
“Nico falso nove? Non cambia tanto". Esordisce così Cesc Fabregas, allenatore del Como, nel pre-partita contro la Roma ai microfoni di Sky Sport a proposito della scelta di posizionare l'argentino da attaccante e Baturina alle sue spalle. "Dipende dalla partita, loro sono aggressivi, abbiamo giocato così anche l’anno scorso qua e contro l’Atalanta di Gasperini ed è andata abbastanza bene. Dobbiamo trovare delle soluzioni, Morata è fuori, Diao domani parte per la Coppa d’Africa”.
Cosa succederà nel pressing e contro-pressing tra Roma e Como?
“Non lo so, magari oggi cambiamo e ci difendiamo tutta la partita. Si vedrà dopo quello che abbiamo preparato. Giochiamo contro una grandissima squadra e un grandissimo allenatore”.
Editoriale di Enzo Bucchioni Juve non in vendita, per ora. Servono due miliardi non uno. Inter, ecco la favorita. Milan per lo scudetto Zirkzee o Fullkrug. Napoli, addio Lucca. Fiorentina: via tutti, c'è Pioli con un direttore esperto
