Roma, Rensch: "Mi piace tutto qui, i tifosi e lo stadio. Col Como è importante vincere"

Devyne Rensch, ancora una volta disposto titolare nell'undici prescelto da Gasperini per la sua Roma questa sera contro il Como, ha rilasciato delle dichiarazioni nel pre-partita ai microfoni di Sky Sport: "Mi piace tutto, mi piace il modo in cui giochiamo, i tifosi, la gente, lo stadio, tutto. Ogni partita è importante da vincere".

Grande tifoso vip all'Olimpico

Un ospite d'eccezione questa sera allo stadio Olimpico. In occasione del match attrattivo tra Roma e Como questa sera e valido per la chiusura della 15esima giornata di Serie A, Leandro Paredes è stato pizzicato dall'inviato di TMW (come da foto allegate in calce) presente nell'impianto della Capitale in fase di accesso all'arena sportiva per assistere dal vivo alla partita dei suoi ex compagni di squadra. Non partirà titolare il suo caro amico Paulo Dybala, che parte dalla panchina, ma il centrocampista argentino - che ha lasciato il club giallorosso appena cinque mesi fa - cercherà di sostenere la ciurma di Gasperini questa sera da tifoso aggiuntivo.

Le formazioni ufficiali

Roma (3-4-2-1): Svilar; Mancini, N'Dicka, Hermoso; Rensch, Koné, Cristante, Wesley; Soulé, Pellegrini; Ferguson.

A disposizione: Angelino, Bah, Bailey, Baldanzi, Dybala, El Shaarawy, Ghilardi, Gollini, Pisilli, Tsimikas, Vasquez, Ziolkowski.

Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Como (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Kempf, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Baturina, Diao; Nico Paz.

A disposizione: Cavlina, Cerri, Diego Carlos, Douvikas, Kuhn, Le Borgne, Moreno, Posch, Rodriguez, Van der Brempt, Vigorito, Vojvoda.

Allenatore: Cesc Fabregas.