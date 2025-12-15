Berardi può andare via dal Sassuolo? Ora la valutazione non è semplice da dare

Domenico Berardi può salutare il Sassuolo già a gennaio? Sarebbe una rivoluzione straordinaria rispetto a quanto successo nell'ultimo decennio, con i neroverdi che ricevevano offerte in ogni sessione di mercato, salvo rifiutarle in collaborazione con l'attaccante calabrese. Poi, dopo l'Europeo del 2021, qualcosa è cambiato, con Berardi che ha chiesto più volte la cessione, senza però che arrivasse la proposta giusta.

Pioli lo voleva per il Milan, la Juventus l'aveva chiesto fra giugno del 2023 e il gennaio del 2024, prima dell'infortunio. E della conseguente retrocessione, che ha riportato Berardi a giocare in Serie B a distanza di oltre un decennio dall'ultima volta.

Oggi l'ad del Sassuolo, Giovanni Carnevali, ha parlato così. "Se può rimanere a vita qui? Io ho sempre sperato che Berardi potesse continuare la sua carriera in questa società, nel Sassuolo, e ne sono ben felice. Io mi sento di dire questo: se oggi fossi in un club importante penserei di acquistare Berardi perché è un campione. Per cui, al di là dell'età, penso sia nel momento migliore".

La sensazione è che se dovesse arrivare una proposta accettabile, soprattutto con l'esplosione di Volpato, potrebbe essere presa in considerazione. Ma ora la valutazione non è così semplice da accordare dopo l'ultimo anno e mezzo di acciacchi.