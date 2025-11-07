A La Spezia la prima di Donadoni contro un Bari già incrociato 3 volte

Spezia in serie positiva quando ospita il Bari in campionato da 9 incroci (6V – 3X con 10Gf e 3GS). Dall’1-1 del 10 novembre 2007. La stagione passata, alla decima giornata, fu pareggio ad occhiali, vale a scrivere col punteggio di 0-0.

Galletti che non marcano al Picco dal torneo 2012-2013. Più esattamente dall’8 dicembre 2012. Quell’incrocio finì 3-2 per i bianconeri e Francesco Caputo segnò il secondo centro per gli ospiti al minuto 79 (l’altro fu di Ceppitelli). Successivamente ecco 7 gare a digiuno totale e, in termini di minuti senza contare i recuperi, 641’.

Ultimo, anzi unico, segno 2 in schedina è del 2006-2007. Sui quotidiani in edicola campeggiava la data del 25 marzo 2007. La sfida di La Spezia terminò per 1-2: Sgrigna su rigore al 68’, Colombo per il pari al 69’, autorete di Scarlato al 77’. Insomma, esito dello scontro diretto scritto in dieci minuti circa.

Complessivamente ammontano a 14 i precedenti Spezia-Bari di campionato. Tutti giocati in cadetteria. La bilancia racconta di 8 vittorie bianconere, 5 segni X, 1 successo biancorosso, 17-9 per i liguri sui pugliesi in fatto di gol.

Attenzione ai cartellini rossi, perché dagli ultimi 7 testa a testa ne sono arrivati 5 e in questo torneo i padroni di casa sono già a quota 3, mentre gli ospiti ne contano 1.

La classifica vede gli Aquilotti ultimi a 7 punti (1V – 4X – 6P con 10GF e 15GS), soltanto 2 sul proprio campo (0V – 2X – 4P con 4GF e 10GS). Non vincono al Picco dal 25 maggio, 2-1 nei play-off contro il Catanzaro. Galletti poco più in alto, a quota 12 (3V – 3X – 4P con 10GF e 15GS), ma soltanto 1 in trasferta (0V – 1X – 4P con 4GF e 12GS). Non colgono successo lontano dal San Nicola dal 22 febbraio, 1-0 a Mantova.

Ma non c’è dubbio che tutte le attenzioni saranno per il ritorno di Roberto Donadoni in panchina. Non allenava in un campionato italiano dal 2017-2018, Bologna in Serie A. Nel secondo livello del calcio nostrano conta 41 panchine: 38 col Livorno 2002-2003 e 3 col Genoa 2003-2004. Le statistiche raccontano di 12 vittorie, 13 pari, 16 sconfitte. Con i rossoblù rimediò uno 0-1 dal Livorno e uno 0-3 dall’Atalanta in casa, uno 0-1 dal Torino in trasferta. Però… il Bari l’ha già incrociato 3 volte in campionato con un bilancio di 2 successi (Livorno in B e Cagliari in A) e 1 segno X.

CONFRONTI DIRETTI A LA SPEZIA (SERIE B)

14 incontri disputati

8 vittorie Spezia

5 pareggi

1 vittoria Bari

17 gol fatti Spezia

9 gol fatti Bari

PRIMA SFIDA A LA SPEZIA IN CAMPIONATO

Spezia-Bari 2-1, 34° giornata 1929/1930

ULTIMA SFIDA A LA SPEZIA IN CAMPIONATO

Spezia-Bari 0-0, 10° giornata 2024/2025