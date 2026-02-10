Spezia, è sbarcato Shagaxle: pronta la firma su un biennale. Subito disponibile per Donadoni

Nella giornata di ieri, come riporta Il Secolo XIX il giovane centrocampista Hamse Shagaxle è sbarcato a Spezia per iniziare la sua nuova avventura calcistica. Il classe 2005 arriva infatti da svincolato, dopo un periodo di prova con l’IFK Goteborg e l’esperienza all’Orebro, e dovrebbe firmare un contratto biennale con opzione con gli Aquilotti e mettersi così subito, o meglio a partire dalla sfida col Frosinone nel fine settimana, a disposizione di mister Donadoni.

Il calciatore era stato già attenzionato in passato da alcuni club italiani – Torino e SPAL su tutti – che però non avevano mai affondato il colpo come invece sta facendo lo Spezia che si è assicurato un giocatore di grande prospettiva, forte fisicamente (194 cm), dotato di ottima tecnica e con un piede mancino molto interessante. Shagaxle ha finora sempre giocato nelle serie minori svedesi indossando le maglie di BK Forward (8 presenze), Orebro Syrianska (11 gare) e soprattutto Orebro SK (49 presenze e una rete).

Queste le parole del direttore sportivo Stefano Melissano sul giocatore nella conferenza stampa di qualche giorno fa “Operazione a bassissimo costo, arriverà da svincolato e abbiamo anticipato altri importanti club per averlo subito, in modo da consentirgli di adattarsi con mesi di anticipo a un calcio diverso, ricordando che è un 2005".