Spezia, il ct polacco spinge Wisniewski lontano: "Difficile essere convocati se sei in Serie C"

Dalla Polonia arrivano parole che potrebbero spingere definitivamente lontano dallo Spezia il difensore centrale Przemyslaw Wisniewski, che nell’ultimo turno è andato in panchina per la prima volta in stagione (con l’Avellino a ottobre non era stato convocato). A pronunciarle non una figura di poco conto nel mondo del calcio del paese dell’est Europa. Il ct Jan Urban ha infatti consigliato il classe ‘98 di cambiare aria per non perdere il treno della nazionale biancorossa.

“Gioca regolarmente ed è apprezzato, ma la sua squadra è in lotta per non retrocedere. - spiega Urban come riporta flashscore.pl - Il fatto che giochi con la Nazionale credo che possa aiutarlo a passare in un ambiente più prestigioso magari in Serie A o in un altro campionato maggiore. Vediamo cosa succederà prossimamente, ma il mio è un discorso che vale per tutti i calciatori. Non credo che esista un allenatore, che sia io o qualsiasi altro, che chiamerebbe un calciatore dalla terza serie”.

Wisniewski potrebbe dunque spingere per un addio e una sistemazione altrove anche in vista delle gare di marzo valide per i play off di qualificazione al Mondiale estivo in cui sarà impegnata la Polonia.