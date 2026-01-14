Spezia, offerto Soleri al Cesena: il club romagnolo declina. Cerca un altro profilo per l'attacco

Non sarà al Cesena il futuro dell’attaccante Edoardo Soleri in uscita dallo Spezia in questo mercato di gennaio. Il club ligure avrebbe infatti offerto il classe ‘97 ai romagnoli, che stanno cercando una punta vista la certa partenza di Diao verso Mantova e un Olivieri che non ha ancora ingranato (11 presenze e zero gol), ricevendo per un no dal direttore sportivo Filippo Fusco.

I bianconeri infatti stanno cercando profili diversi per il reparto, come sottolinea il Corriere Romagna, tanto da aver tentato nelle scorse settimane un approccio con un altro attaccante in forza allo Spezia come Gabriele Artistico, che però i liguri non vogliono cedere. Gli altri nomi restano quelli di Alberto Cerri del Como, che ha però un ingaggio proibitivo, e di Luca Moro del Sassuolo che il club emiliano non sembra propenso a lasciar partire nonostante abbia giocato con il contagocce finora (77 minuti spalmati in 7 presenze in campionato).

Resta infine sullo sfondo il nome di Gabriele Moncini del Bari che potrebbe tornare in Romagna dove è cresciuto e ha esordito fra i professionisti segnando otto reti in 27 presenze in Serie B nel 2017/18.