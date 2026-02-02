TMW Sampdoria, ecco il nuovo attaccante: Soleri uscito dalla sede dopo la firma

Un nuovo rinforzo per l'attacco della Sampdoria. Ultimo giorno di mercato movimentato per la società blucerchiata che vuole in queste ultime ore di trattative regalare a Gregucci e Foti un centravanti di peso per il reparto offensivo. Nelle ultime ore è stato perfezionato l'acquisto di Edoardo Soleri, attaccante ex Spezia che nella sua avventura nel Golfo dei Poeti ha realizzato sei reti. Nella stagione in corso l'ex Roma ha collezionato 19 gettoni andando a segno nel match casalingo contro la Juve Stabia.

Ieri l'arrivo, oggi le visite mediche e la firma

Nella serata di ieri, Soleri ha raggiunto Genova mentre nella mattinata di oggi, sempre nel capoluogo ligure, ha sostenuto le visite mediche di rito prima di spostarsi in sede a Bogliasco per la firma sul contratto. Ultimati questi passaggi verrà ufficializzato dalla società e potrà essere a disposizione della squadra che domani inizierà a preparare al "Mugnaini" la trasferta di Modena. “Forza Doria” le sue primissime parole ai tifosi.

I dettagli dell'operazione: Bellemo allo Spezia

L'attaccante approda alla corte di Gregucci e Foti con la formula del prestito con diritto di riscatto. Nell'operazione compierà il percorso opposto invece il centrocampista Alessandro Bellemo. L'ex Como infatti è in procinto di approdare allo Spezia di Roberto Donadoni per la seconda parte di questa stagione.