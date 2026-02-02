Spezia, l'attaccante Soleri raggiunge Esposito alla Sampdoria. I comunicati
Dopo Salvatore Esposito un altro giocatore dello Spezia va a rinforzare la Sampdoria, con il centrocampista Bellemo a fare il percorso inverso. Si tratta dell'attaccante Edoardo Soleri che si trasferisce in prestito con diritto di riscatto. Questi i due comunicati dei club:
"Spezia Calcio rende noto di aver ceduto a titolo temporaneo con diritto di riscatto all'UC Sampdoria, le prestazioni sportive dell'attaccante, classe 1997, Edoardo Soleri. Al calciatore, i migliori auguri per il prosieguo della stagione".
"L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo con diritto di opzione dallo Spezia Calcio i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Edoardo Soleri (nato a Roma il 19 ottobre 1997). L’attaccante si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028".
Speciale Calciomercato live dal Sheraton di Milano per l'ultimo giorno di mercato dalle ore 18 alle 20.30