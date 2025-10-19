Sarri si aspetta rinforzi a gennaio, Fabiani annuncia: "Laddove sarà necessario interverremo"

Angelo Mariano Fabiani, direttore sportivo della Lazio, ha presentato a Sky Sport la partita di oggi contro l'Atalanta: "La Lazio deve fare la Lazio. Purtroppo abbiamo avuto tanti infortunati, nell'ultima gara eravamo senza otto effettivi. La nostra è stata una partenza un po' così, abbiamo perso con il Como e in altre circostanze abbiamo ben figurato, ma abbiamo raccolto poco. Il campionato si deve ancora assestare, io conosco solo un verbo: lavorare con tranquillità e serenità, pensando sempre in positivo".

Sul mercato di gennaio: "Mi sembra che questo gruppo abbia fatto 84 gol nello scorso anno, è certo che a gennaio con il mister faremo delle valutazioni e laddove sarà necessario faremo qualcosa".