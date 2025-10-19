Marusic: "L'Atalanta in casa gioca benissimo, ma fare risultato oggi ci darebbe fiducia"
TUTTO mercato WEB
Adam Marusic, jolly della Lazio, ha presentato a Sky Sport la partita odierna contro l'Atalanta a Bergamo. Queste le sue dichiarazioni:
"Abbiamo avuto tempo per preparare bene questa partita durante la sosta, sarà una gara molto importante per noi. L'Atalanta in casa gioca benissimo, ma noi dobbiamo dar tutto per tornare a casa col risultato. Penso che, se facciamo un buon risultato stasera, questo ci darà fiducia per le prossime gare".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Le più lette
3 E’ un’Inter da scudetto. Bonny, i meriti di Chivu. Date un bomber vero a Gasp. Simeone vendetta da ex, Lucca 40 milioni che non convincono. Allegri-Pioli: servono punti
Ora in radio
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile