Ufficiale Empoli, sciolto il nodo panchina: torna Dionisi in azzurro. Ha firmato un biennale

La notizia tanto attesa è arrivata: dopo la risoluzione del contratto con il Palermo, formalizzata nella giornata di ieri, Alessio Dionisi torna sulla panchina dell'Empoli, che lunedì aveva esonerato mister Guido Pagliuca. Per il trainer di Abbadia San Salvatore, contratto biennale, valido quindi fino al 30 giugno 2027: oggi, il primo allenamento.

Di seguito, la nota della società di patron Corsi:

"Empoli Football Club è lieta di annunciare di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Alessio Dionisi.

Il tecnico ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2027 e questo pomeriggio alle ore 15.00 al Centro Sportivo di Petroio dirigerà il primo allenamento.

Oltre a mister Dionisi, faranno parte dello staff tecnico della prima squadra azzurra anche Luca Vigiani, nel ruolo di allenatore in seconda, Paolo Cozzi come collaboratore tecnico e Fabio Spighi in qualità di preparatore atletico".