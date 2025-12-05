Spezia, Roberts sbarca con la lista della spesa: un portiere e due punte nel mirino

Lo Spezia ha iniziato da ieri una fase cruciale di programmazione, con il proprietario americano Tom Roberts arrivato da Boston per una serie di riunioni operative nella sede di via Melara. Il patron è rimasto negli uffici fino a sera dopo un primo lungo confronto con il board, mentre Charlie Stillitano ha osservato l’allenamento mattutino. Oggi Roberts dovrebbe assistere alla seduta pomeridiana, prima della cena di Natale con squadra e staff al “Picco”, la sua prima da aquilotto.

Sul piano burocratico, Roberts ha già avviato la preparazione della documentazione necessaria per il 16 dicembre, scadenza fissata da Covisoc per la certificazione dei pagamenti degli stipendi di settembre e ottobre e dei relativi contributi. Nelle scorse settimane è stato inoltre disposto un nuovo versamento in conto capitale da parte della Ram Spezia Holdings.

Parallelamente si lavora alla pianificazione del mercato di gennaio, senza però creare distrazioni alla squadra, attesa da quattro gare delicate contro Entella, Modena, Frosinone e Pescara. Definito il budget tecnico in caso di cambio di allenatore, ora si sta stabilendo il margine operativo del ds Melissano per il mercato. Lo Spezia interverrà su più reparti: un portiere, un esterno difensivo, un centrale (in base al futuro di Wisniewski, trattato da diversi club), un centrocampista e una o due punte con caratteristiche diverse. Sfuma invece De Luca, ormai destinato altrove. Lo riporta Il Secolo XIX.