Spezia, a inizio settimana sbarca il patron Roberts: serie di summit per uscire dalla crisi

Se questo pomeriggio, in occasione del derby contro la Sampdoria in programma alle 17:15, sugli spalti del Picco ci sarà solo il presidente dello Spezia Charlie Stillitano, nei prossimi giorni è previsto l’arrivo in città anche del patron Thomas Roberts. Come riferisce Il Secolo XIX l’uomo d’affari statunitense dovrebbe sbarcare all’inizio della prossima settimana – probabilmente martedì - e restare alcuni giorni in Italia per una serie di summit per valutare la situazione e concordare nuove immissioni di liquidità anche in vista di gennaio. L’8 dicembre, giorno di Entella-Spezia, Roberts ripartirà per gli States, ma solo dopo aver pianificato nel dettaglio il prossimo futuro.

La priorità sarà quella di uscire dalla crisi che sta vivendo la squadra passando per un mercato che sarà corposo e dovrà correggere i problemi presenti in rosa per renderla anche più vicina alle necessità del nuovo tecnico Roberto Donadoni.

L’altra possibile novità sarebbe il ritorno di Riccardo Pecini e della sua Scouting Department che farà da consulenza allo Spezia come ormai si vocifera da qualche tempo. Il dirigente, reduce dal ruolo di responsabile scouting al Torino terminato la scorsa estate, torna dunque nel club ligure dopo l’esperienza dal 2021 al 2022. In passato Pecini ha lavorato anche con Sampdoria ed Empoli in Italia e con il Monaco e il Tottenham all’estero.