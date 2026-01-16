Spezia, si lavora per limare la distanza per Leone della Juve Stabia. E spunta Rog

Dopo Valoti e Romano, già ufficializzati, lo Spezia è alla caccia di un altro centrocampista che abbia caratteristiche simili a quel Salvatore Esposito ceduto alla Sampdoria a inizio mercato. L’obiettivo numero uno è quel Giuseppe Leone punto fermo della Juve Stabia che però è in scadenza di contratto coi campani e non sembra intenzionato a rinnovare. Nonostante la prospettiva di perderlo a parametro zero però il direttore sportivo Matteo Lovisa non sembra voler abbassare le pretese e chiede sempre i 500 mila euro della clausola. Lo Spezia dal suo canto punta ad abbassare drasticamente il pezzo mettendo sul piatto circa la metà.

Nel frattempo, come riporta La Nazione il ds ligure Stefano Melissano guarda anche a un altro profilo come quello che porta a Marko Rog, classe ‘95 appena svincolatosi dal Cagliari. Un giocatore di grande esperienza e qualità tecnica indiscutibile, ma frenato da tantissimi infortuni negli ultimi anni.

Con la Dinamo Zagabria infatti nelle scorse due stagioni ha collezionato 40 presenze con in mezzo la rottura del crociato, mentre con i sardi – dove fu protagonista della promozione nel 2022/23 – in questa stagione è sceso in campo solo in Coppa Italia giocando un tempo contro il Frosinone.