Mercato da Serie A per il Chievo Verona: dopo Baselli si punta anche Marko Rog
Daniele Baselli potrebbe non essere l'unico innesto 'da Serie A' del Chievo Verona di Sergio Pellissier, attualmente impegnato nel campionato di Serie D.
Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club veneto starebbe lavorando al tesseramento di Marko Rog, centrocampista classe 1995 svincolatosi lo scorso 15 gennaio dal contratto con il Cagliari.
Operazione, questa, comunque complicata da portare a termine vista la concorrenza presente sull'ex Napoli: i sauditi dell'Al-Ettifaq sarebbero infatti all'opera per portarlo nella Saudi Pro League.
