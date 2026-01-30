Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24
TMW

Mercato da Serie A per il Chievo Verona: dopo Baselli si punta anche Marko Rog

Mercato da Serie A per il Chievo Verona: dopo Baselli si punta anche Marko RogTUTTO mercato WEB
© foto di Luca di Leonardo
Luca Bargellini
Oggi alle 21:12Serie D
Luca Bargellini
fonte Alessio Alaimo

Daniele Baselli potrebbe non essere l'unico innesto 'da Serie A' del Chievo Verona di Sergio Pellissier, attualmente impegnato nel campionato di Serie D.

Stando a quanto raccolto da TuttoMercatoWeb.com il club veneto starebbe lavorando al tesseramento di Marko Rog, centrocampista classe 1995 svincolatosi lo scorso 15 gennaio dal contratto con il Cagliari.

Operazione, questa, comunque complicata da portare a termine vista la concorrenza presente sull'ex Napoli: i sauditi dell'Al-Ettifaq sarebbero infatti all'opera per portarlo nella Saudi Pro League.

Articoli correlati
Spezia, si lavora per limare la distanza per Leone della Juve Stabia. E spunta Rog... Spezia, si lavora per limare la distanza per Leone della Juve Stabia. E spunta Rog
Marko Rog e il Cagliari si salutano, risolto il contratto: "Gioito insieme, poi tante... Marko Rog e il Cagliari si salutano, risolto il contratto: "Gioito insieme, poi tante cose andate male"
Cagliari, è saltato il trasferimento di Rog al Fatih Karagumruk: il motivo Cagliari, è saltato il trasferimento di Rog al Fatih Karagumruk: il motivo
Altre notizie Serie D
Mercato da Serie A per il Chievo Verona: dopo Baselli si punta anche Marko Rog TMWMercato da Serie A per il Chievo Verona: dopo Baselli si punta anche Marko Rog
Milan Futuro, tesserato il difensore classe 2008 El Hadj Malick Cissè UfficialeMilan Futuro, tesserato il difensore classe 2008 El Hadj Malick Cissè
Dopo Douglas Costa il Chievo piazza un altro colpo: in arrivo il centrocampista Baselli... TMWDopo Douglas Costa il Chievo piazza un altro colpo: in arrivo il centrocampista Baselli
Nuova Igea Virtus, De Falco fa gola: dopo il Benevento si fa avanti il Pescara TMWNuova Igea Virtus, De Falco fa gola: dopo il Benevento si fa avanti il Pescara
Serie D, il punto dopo la 21ª giornata. Caos a Siena, Chievo e Milan Futuro frenano... Serie D, il punto dopo la 21ª giornata. Caos a Siena, Chievo e Milan Futuro frenano
Rissa sfiorata coi tifosi e ko con Scandicci. Bellazzini e il Siena si separano di... UfficialeRissa sfiorata coi tifosi e ko con Scandicci. Bellazzini e il Siena si separano di comune accordo
Milan Futuro, firma un giovane difensore: 4 anni e mezzo di contratto per il 2008... TMWMilan Futuro, firma un giovane difensore: 4 anni e mezzo di contratto per il 2008 Cissé
Siena, sfiorato scontro tifosi-mister Bellazzini. Annullata la conferenza e indetto... Siena, sfiorato scontro tifosi-mister Bellazzini. Annullata la conferenza e indetto silenzio stampa
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Le più lette
1 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
2 Gasperini su Gollini: "Non potevo più vederlo, ma a Roma l'ho ritrovato maturo e cresciuto"
3 Quote vincente Europa League, le scommesse aggiornate sull'ex Coppa Uefa
4 Sorpresa Lazio: accordo con l'Union Berlino per Diogo Leite e Romagnoli va al Al-Sadd
5 Gasperini sorride ancora: la sua Roma è l'unica italiana già agli ottavi. Italiano conferma di essere un allenatore da coppe. Juve, la telenovela Kolo Muani è ripartita. Caro Conte, il Napoli non meritava i playoff
Ora in radio
Repliche 20:05Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Lazio, tegola Zaccagni: problema muscolare nella rifinitura, va in panchina senza giocare
Immagine top news n.1 Milan, l'agente di Maignan uscito ora dalla sede rossonera: manca solo la firma sul rinnovo
Immagine top news n.2 Milan, Elliott è fuori dal club. RedBird ha completato il rifinanziamento, il comunicato
Immagine top news n.3 Calciomercato Atalanta, il Fenerbahce spinge forte per Lookman: decisiva la volontà del giocatore
Immagine top news n.4 Playoff Europa League, il Bologna pesca il Brann. L'andata il 19/02, ritorno al Dall'Ara il 26
Immagine top news n.5 Champions League, il sorteggio: Inter in Norvegia, Juventus col Galatasaray e Atalanta-BVB
Immagine top news n.6 Playoff Champions League, l'Inter trova il Bodo. Juve c'è il Galatasaray. Atalanta con il Dortmund
Immagine top news n.7 Kristjan Asllani può finalmente dire sì al Besiktas: l'albanese è atterrato a Istanbul. I dettagli
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Mané al Dortmund, il Racing su Mannini, Franchi al Potenza e i giovani italiani Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Napoli non ha sacrificato un big per sistemare la squadra?
Immagine news podcast n.2 I piani mercato saltati della Juventus. Ma c'è sempre una soluzione pronta
Immagine news podcast n.3 Ecco perché la miglior creatura plasmata da Gasp a Roma è Ghilardi
Immagine news podcast n.4 Campioni clamorosi e meteore dimenticabili: Albarracin e gli uruguaiani a Cagliari
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Mario Petrone: “Girone B durissimo, Perugia soffre. Catania e Benevento? Ecco la differenza”
Immagine news Altre Notizie n.2 Sorteggi Champions League per le italiane, il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 De Paola: "Juve, mercato strano. C'è poco 'amore' tra Comolli e Spalletti"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pochi tifosi e poche emozioni: Lazio e Genoa vanno negli spogliatoi sullo 0-0 al 45'
Immagine news Serie A n.2 Torino, in definizione l'arrivo di Olusesi dal Tottenham: è tornato a Londra per il visto
Immagine news Serie A n.3 Lookman-Fenerbahçe: c'è l'accordo con l'Atalanta sulla valutazione, manca sulle modalità
Immagine news Serie A n.4 Gollini esordisce con la Roma: "Sulla mia strada ho sempre accettato ogni sfida. Senza paura"
Immagine news Serie A n.5 Fiorentina, Commisso jr: "Estremamente soddisfatti di Paratici. Franchi rimpianto di Rocco"
Immagine news Serie A n.6 Hellas Verona, Mitrovic parte in prestito secco: occasione in Grecia, all'Asteras Aktor
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova, non solo Caprari. Per l'attacco è in arrivo anche Di Mariano dal Modena
Immagine news Serie B n.2 Serie B, 22ª giornata: Bari-Palermo ancora a reti bianche al 45'
Immagine news Serie B n.3 Avellino-Cesena, i convocati di Biancolino: torna Iannarilli. Out Izzo e Favilli
Immagine news Serie B n.4 Padova, fumata bianca per Giovanni Giunti. Al Perugia una percentuale sulla rivendita
Immagine news Serie B n.5 Bari-Palermo, le formazioni ufficiali: Longo sceglie Moncini. Inzagi invece Le Douaron
Immagine news Serie B n.6 Monza, ecco Patrick Cutrone. Arriva in prestito con obbligo condizionato dal Como
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, 24ª giornata: i parziali dei tre anticipi. Ascoli avanti grazie a Gori
Immagine news Serie C n.2 Anatriello verso il Lumezzane: il Bologna autorizza il trasferimento dal Potenza
Immagine news Serie C n.3 Benevento, Floro Flores: "Meglio le squadre B che i club che falliscono"
Immagine news Serie C n.4 Giugliano, nota del club: sospesa la squalifica al tecnico Raffaele Di Napoli
Immagine news Serie C n.5 Serie C, ufficiale il rinvio di Catania-Trapani. Il recupero da effettuare entro il 6/3
Immagine news Serie C n.6 Crotone, risoluzione anticipata del prestito di Nicolò Armini con il Campobasso
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Napoli-Fiorentina, azzurri favoriti al Maradona
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Lazio-Genoa, i biancocelesti non vincono all'Olimpico da novembre
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Panathinaikos Roma
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Gama: "L'Italia deve avere come obiettivo vincere trofei. Ora allarghiamo la base"
Immagine news Calcio femminile n.2 Roma-Inter e Fiorentina-Juventus, queste le semifinali di Coppa Italia Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Coppa Italia Women, la Juve batte 2-1 il Napoli e vola in semifinale
Immagine news Calcio femminile n.4 Coppa Italia Women, Bredgaard nel recupero manda la Fiorentina in semifinale. Milan eliminato
Immagine news Calcio femminile n.5 La Fiorentina Femminile omaggia Commisso: maglia e mazzo di fiori consegnati ai parenti
Immagine news Calcio femminile n.6 Fiorentina-Milan, le formazioni ufficiali: Stokic parte dal 1°. Severini torna titolare
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Gigi Riva, il figlio Nicola: "Per mio padre un amore condiviso con un intero popolo" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Champions League: tutti insieme appassionatamente… Si va di zapping