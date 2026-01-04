Spezia, spunta Ruggero per la difesa: primi sondaggi con la Juve Stabia
Il mercato dello Spezia non riguarda solo il centrocampo. Le possibili uscite di Cistana e le continue voci su Hristov e Wisniewski stanno spingendo il club a guardarsi intorno anche per rinforzare la retroguardia.
Come riporta ancora Il Secolo XIX, l’operazione Odenthal non sta decollando e il direttore sportivo Stefano Melissano ha avviato contatti esplorativi per Marco Ruggero, difensore della Juve Stabia. I primi approcci sono stati positivi, ma resta da capire se il club campano aprirà ad un prestito con obbligo di riscatto, formula gradita allo Spezia.
Ruggero è considerato una pedina chiave nella rosa stabiese e la trattativa non si preannuncia semplice.
