Manicone: "Chivu umile e alla mano come piace a noi interisti. Allegri ha dato solidità al Milan"

Raggiunto dai taccuini dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, l'ex Inter Antonio Manicone ha commentato l'approccio di Chivu con la sua squadra nerazzurra: "È primo sia in Italia che in Europa, cosa può fare di più? L'ho conosciuto, è umile, alla mano, come piace a noi interisti. È stato bravo a cambiare poco all’inizio, ora pian piano cerca di dare più intensità e verticalità. In generale, però, c’è continuità: società forte, tecnico forte, giocatori forti".

Sui leader dello spogliatoio ha così parlato: "Ogni giocatore ha il suo carattere e va rispettato. Ad esempio, a me piace in campo e fuori Mkhitaryan, un’assenza grande in questa partita. Nel calcio spesso si impara più da ciò che si vede che da ciò che si sente, e avere nello spogliatoio persone come lui conta. L ’Inter ha anche una coppia super di attaccanti: Lautaro ritrova Thuram ed è un fatto decisivo. Penso che il derby possa ricaricare anche gli azzurri che arrivano dalla brutta serata in Nazionale con la Norvegia, come Barella e Bastoni".

E sul Milan: "In pochi sanno sfruttare come Allegri i punti di forza della propria squadra e i punti deboli di quella avversaria. Lui ha subito dato solidità al Milan. Si sa che l’Inter ha sofferto tanto Leao in campo aperto, ma temo di più Pulisic: è ancora più difficile da marcare perché meno 'leggibile' del portoghese".