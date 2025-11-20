Milan, il derby di Bartesaghi: "Sarebbe un piacere giocarlo dall'inizio. Modric campione"

Davide Bartesaghi e il derby. L'esterno del Milan si prepara alla super sfida di San Siro dopo gli impegni con la Nazionale Under 21. Il giovane prodotto delle giovanili rossonere ha parlato della stracittadina di domenica sera a San Siro nel corso di un'intervista concessa all'edizione odierna della Gazzetta dello Sport: "Ne ho giocati tanti con le giovanili. E l’anno scorso sono pure entrato nel finale della semifinale di Coppa Italia, sul 3-0 per noi".

Questa volta ci potrebbe essere la possibilità che Massimiliano Allegri lo faccia giocare dal primo minuto: "Ed è sempre un piacere. Anzi, direi un sogno fin da quando sono piccolo. Perché sono milanista da quando ero bambino e ache mio papà Daniele è milanista. Sono a disposizione del mister e dei compagni".

E fra i compagni c'è un certo Luka Modric che rappresenta sempre una guida per la squadra con il suo carisma, la sua esperienza e la sua grandissima qualità: "È un grande campione e non è l’unico che abbiamo in squadra. Ci parliamo, ci aiuta: bisogna sempre prendere esempio da lui, sia per la mentalità sia per il carattere che ci mette in ogni partita". Anche se il suo idolo resta Theo Hernandez: "Eh, Theo non c’è più ma sta continuando a giocare!".