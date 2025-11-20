Da Banda a Sottil, il Lecce cerca spunti vincenti sulle ali

Nel Lecce di Eusebio Di Francesco è determinante l'apporto delle ali. Nel 4-3-3 (o 4-2-3-1) dei giallorossi, il ruolo degli esterni offensivi si sta rivelando fondamentale per gli schemi dell'attacco.

Il ritorno di Sottil

La sosta, in tal senso, è stata utile per recuperare a pieno regime Riccardo Sottil. L'esterno arrivato in estate in prestito dalla Fiorentina è stato rallentato da qualche problema muscolare nelle scorse settimane. Nell'ultimo turno di campionato è subentrando contro l'Hellas Verona per lo scorcio finale di partita, lanciando segnali importanti. In vista dell'incontro con la Lazio, Sottil è pienamente rientrato a disposizione e si candida per una maglia dal primo minuto. Il Lecce sa bene che un giocatore con la sua qualità e i suoi spunti può essere determinante per dare maggiore brio alla manovra d'attacco.

Si rivede Banda

L'alter ego sulla fascia sinistra di Sottil, nelle gerarchie, sembra poter essere Lameck Banda. Lo zambiano si è allenato in differenziato la scorsa settimana, ma da da martedì è rientrato in gruppo e sarà a disposizione per la sfida contro la Lazio. Dopo pochi alti e tanti bassi, nelle ultime settimane si è rivisto il miglior Banda, capace di fare la differenza con i suoi strappi e le sue accelerazioni sulla fascia. Se a questo dovesse riuscire a unire maggiore concretezza negli ultimi metri, allora potrebbe fare per davvero quel salto di qualità che il Lecce si aspetta da lui.

Il punto dopo la sosta

L'attenzione è ora indirizzata verso l'incontro di domenica contro la Lazio all'Olimpico, partita nella quale il Lecce andrà a caccia del terzo risultato utile di fila. Impegno non semplice per la squadra di Di Francesco, considerando il valore dell'avversario, ma i giallorossi sono in fiducia e vogliono provare a dare continuità alle prestazioni e ai risultati. Nello stesso stadio e contro lo stesso avversario dell'ultimo turno dello scorso campionato, quando con un clamoroso successo il Lecce riuscì a garantirsi la storica terza salvezza consecutiva in Serie A.