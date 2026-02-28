Sudtirol, Castori dopo il pari al Venezia: "Potevamo vincere". Poi applaude Cragno all'esordio

Fabrizio Castori, allenatore del Sudtirol, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio in casa contro il Venezia. Queste le sue parole: "Abbiamo fatto una grande partita dopo i primi minuti in cui dovevamo prendere le misure siamo andati a tutto campo, aggressivi nell’uno contro uno, senza pause. Siamo stati vicini alla vittoria contro una squadra oggettivamente molto forte. Il colpo di testa nel finale di Merkaj con la risposta di Stankovic? Un miracolo. È stata un’occasionissima, così come quella di Casiraghi che poteva valere il 2-0. Poi, sull’azione dopo, è arrivato il loro pareggio: non per un nostro errore evidente, ma perché hanno qualità e quando trovano la giocata giusta ti colpiscono".

Sull'identità dei suoi: "Noi siamo questi, a prescindere dall’avversario. Intensità, forza fisica, velocità. Abbiamo una mentalità precisa e un trend consolidato: la squadra sa cosa deve fare in campo. Poi il risultato può dipendere dalla caratura di chi hai di fronte, ma l’atteggiamento resta lo stesso".

Sul pareggio che alimenta la fiducia per il rush finale: "Con tre partite durissime abbiamo raccolto quattro punti. Questo ci dà serenità e mantiene a distanza la zona bassa. Conta fare più punti possibile, non fare calcoli".

Sull'esordio di Cragno: "Ha fatto bene. Poluzzi aveva preso una botta e si è allenato poco. Per giocare bisogna stare bene e allenarsi forte, è una regola che vale per tutti".