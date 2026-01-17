Sudtirol, Castori: "Successo prezioso. Dovevo sfatare il tabù Empoli"
L'allenatore del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Empoli vinta per 1-0. Di seguito le sue parole riportate da PianetaserieB.it
"Siamo andati avanti meritatamente, è un successo prezioso. Chiaro che nel secondo tempo ci si aspettava il ritorno dell’Empoli ma non abbiamo subito grosse occasioni. Prima o poi dovevo sfatare il tabù Empoli. È un successo importante. La Serie B è difficile, un campionato che richiede tante energie. Verdi? Ha volontà ed entusiasmo, un ragazzo solare. Chiaramente deve prendere un po’ di condizione, ma ci sta”.
Editoriale di Niccolò Ceccarini Milan, Maignan fino al 2031 è il più grande acquisto di gennaio. Inter, Mlacic il colpo per il futuro. Juventus tutto su Mateta. Se non arriva Chiesa, il nome giusto è Maldini. La Fiorentina forte su Thorstvedt ma c'è anche Fabbian
