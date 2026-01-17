Sudtirol, Castori: "Successo prezioso. Dovevo sfatare il tabù Empoli"

L'allenatore del Sudtirol Fabrizio Castori ha parlato in conferenza stampa al termine della sfida contro l'Empoli vinta per 1-0. Di seguito le sue parole riportate da PianetaserieB.it

"Siamo andati avanti meritatamente, è un successo prezioso. Chiaro che nel secondo tempo ci si aspettava il ritorno dell’Empoli ma non abbiamo subito grosse occasioni. Prima o poi dovevo sfatare il tabù Empoli. È un successo importante. La Serie B è difficile, un campionato che richiede tante energie. Verdi? Ha volontà ed entusiasmo, un ragazzo solare. Chiaramente deve prendere un po’ di condizione, ma ci sta”.