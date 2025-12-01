Lutto nel mondo dello sport italiano. È morto Nicola Pietrangeli: l'ex tennista aveva 92 anni

Il mondo dello sport italiano dice addio a una vera e propria leggenda del tennis. È morto all'età di 92 anni Nicola Pietrangeli, il primo nostro connazionale a vincere un trofeo dello Slam. Due le sue affermazioni al Roland Garros, nel 1959 e nel 1960. Questo suo primato è durato fino al 26 gennaio di quest'anno, quando Sinner lo ha superato diventando il primo italiano a vincere tre Slam, con le due vittorie agli Australian Open e quella agli US Open, prima dell'affermazione a Wimbledon che lo ha portato a quota quattro.

Pietrangeli è stato anche il capitano della prima Coppa Davis vinta dall'Italia nel 1976, l'unica messa in bacheca dalla nostra Nazionale del tennis prima delle ultime tre consecutive. L'ex tennista ha vinto anche per due volte gli Internazionali d'Italia ed è arrivato a essere il numero 3 del ranking mondiale. Importante anche il suo successo nel doppio al Roland Garros nel 1959 insieme a Orlando Sirola.

Oggi la sua scomparsa all'età, appunto, di 92 anni, con il suo nome che sarà però presente per sempre nella leggenda del tennis italiano che prima dell'avvento di questa generazione d'oro che sta scrivendo la storia, era stata aggrappata ai colpi e alle vittorie di Nicola Pietrangeli prima e Adriano Panatta poi.