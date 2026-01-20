Ternana, non solo Majer. Il club valuta l'arrivo del fantasista Mattia Aramu

La Ternana dopo aver prelevato Zan Majer dal Mantova pensa a un altro colpo d’esperienza e qualità per rinforzare la rosa a disposizione di mister Liverani. Il direttore dell’area tecnica Diego Foresti infatti starebbe pensando allo svincolato Mattia Aramu, centrocampista offensivo classe ‘94 che nella scorsa stagione ha vestito proprio la maglia dei virgiliani in Serie B totalizzando due gol e tre assist in 25 presenze e che a giugno ha visto scadere il contratto che lo legava al Genoa.

Un nome di grande richiamo, con una esperienza solida soprattutto in Serie B dove ha collezionato 231 presenze con 34 reti all’attivo a cui si sommano 33 gare e sette reti in Serie A e 31 presenze con altri sette gol in Serie C con la maglia del Siena nel 2018/19. Aramu inoltre potrebbe ricoprire più ruoli nella zona offensiva potendo giocare sia come trequartista centrale sia come su una delle due fasce oltre che come seconda punta. Una versatilità importante che potrebbe fare al caso di Liverani.

Al momento sul calciatore, vista anche la lunga inattività, ci sono delle valutazioni in corso da parte della dirigenza rossoverde, come riferisce Ternananews.it, e solo nelle prossime ore si saprà se questa idea potrà diventare una pista più concreta.