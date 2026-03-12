Focus TMW Tre gare in sette giorni in Serie B: Monza, sfida alle rivali promozioni. Con la Reggiana in mezzo

Quella che si aprirà nel weekend sarà una settimana intensa con un altro turno infrasettimanale in Serie B prima della pausa per gli impegni delle nazionali che permetterà alle 20 squadre cadette di tirare un po' il fiato e prepararsi al meglio al rush finale. Tre sfide che potrebbero definire meglio gli obiettivi, sia in senso positivo sia in senso negativo, con una classifica che ancora tiene aperte le porte a molte possibilità.

Come arriva il Monza

L’inattesa sconfitta contro lo Spezia ha messo fine a un filotto positivo di nove gare nel nuovo anno che avevano riportato al primo posto il Monza. Una frenata che, visto come corrono le prime quattro della classe, non solo gli ha fatto perdere la vetta, ma anche rimesso pesantemente in bilico il secondo posto con Frosinone e Palermo distanti rispettivamente due e tre punti. La squadra di Bianco resta comunque una delle favorite per la promozione e questo stop, come quello con la Virtus Entella a inizio gennaio, potrebbe caricare ulteriormente i biancorossi in vista di un periodo intenso sotto ogni punto di vista.

Calendario

In una settimana infatti il Monza si troverà a ospitare le due rivali più pericolose per la promozione diretta: il Palermo questo sabato e il Venezia il prossimo: due scontri diretti ad altissima tensione che diranno moltissimo sul finale di campionato dei brianzoli anche se non saranno decisive visti i distacchi in classifica. Gli scontri diretti però possono pesare in caso di arrivo a pari punti con il Monza che ha battuto i rosanero all’andata, mentre è stato sconfitto dai lagunari. In mezzo a queste due gare una Reggiana da non sottovalutare sia perché giocherà in casa sia perché ha necessità di punti.

Monza-Palermo: 14/03 ore 17:15

Reggiana-Monza: ore 17/03 ore 20:00

Monza-Venezia: 21/03 ore 17:15